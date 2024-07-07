Стало известно, кем «Реал» планирует заменить Тони Крооса

Опорный полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Бруно Гимарайнс находится в сфере интересов мадридского «Реала», сообщает Marca.

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По данным источника, бразильский футболист рассматривается в качестве потенциальной замены Тони Кроосу, который завершил игровую карьеру. При этом возможный переход Гимайранса для «сливочных» рискует усложниться из-за того, что на игрока также претендует «Манчестер Сити».

В сезоне-2023/2024 Бруно Гимарайнс сыграл 50 матчей во всех соревнованиях, в которых он отметился семью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.