В «Челси» приняли решение по будущему Николаса Джексона

Лондонский «Челси» определился с планами на сенегальского форварда Николаса Джексона, сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

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По информации источника, «Челси» считает 23-летнего форварда «неприкасаемым». Сообщается, что несмотря на слухи об уходе из лондонского клуба, игрок не будет отпущен в текущее трансферное окно. Однако это не исключает тот факт, что «пенсионеры» всё же намерены усилить позицию центрального нападающего.

Напомним, по итогам минувшего сезона сенегальский футболист принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.