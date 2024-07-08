СМИ: Дешам намерен посадить Гризманна на скамейку запасных

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам планирует посадить нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна на скамейку запасных, сообщает AS.

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В полуфинале ЕВРО‑2024 французы сыграют со сборной Испании. Матч пройдет 9 июля в Мюнхене. В матчах плей‑офф со сборными Бельгии и Португалии Гризманн выходил в стартовом составе, но проявить себя не сумел.

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AS утверждает, что Дешам намерен посадить Гризмана на скамейку. При этом предпочтение главный тренер отдает Усману Дембеле и Рандалю Коло‑Муани, которые должны появиться в стартовом составе вместе с Килианом Мбаппе.

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