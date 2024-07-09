Давид Алаба восстановится от травмы не раньше 2025 года

Защитник мадридского «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба восстановится после разрыва крестообразных связок, полученного в декабре 2024 года, не раньше 2025 года. Об этом сообщает AS со ссылкой на Die Presse и Heute.

По информации источников, процесс реабилитации 32-летнего футболиста затягивается. Отмечается, что обычно через 100-120 дней после начала восстановления при разрыве крестообразных связок футболист уже способен совершать лёгкую пробежку. В свою очередь, Алаба не приступил к беговым тренировкам после того, как прошло 200 дней с момента получения серьёзной травмы.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.