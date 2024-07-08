Саутгейт выступил с серьезным обвинением в адрес английских СМИ

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт раскритиковал британские СМИ, заявив, что они сливают информацию о национальной команде. В интервью talkSPORT он подчеркнул, что это идет во вред сборной. Газета.Ru

«Мы пытаемся выиграть футбольный турнир, а наши собственные СМИ сливают тактическую информацию через два часа после того, как мы закончили тренировку. Как поможет команде то, что мы даем швейцарцам, которые, возможно, ожидали, что мы будем играть по-другому, три дня на подготовку к тому, что мы можем сделать?», — заявил тренер. RT на русском

Напомним, в полуфинале Евро Англия сыграет с Нидерландами. Чемпионат.com