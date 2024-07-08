Баринов: не строю иллюзий о своем уровне

Полузащитник и капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился мыслями об уровне испанского «Алавеса», а также заявил, что поехал бы даже в команду-аутсайдер из топ-5 лиг Европы. Ранее Баринов заявил, что переговоры о его переходе в «Алавес» всё ещё идут.

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«Устраивает ли меня уровень «Алавеса»? Конечно! Это же чемпионат Испании, ты регулярно играешь против топовых команд — «Реала», «Барсы», «Атлетико», «Севильи», «Валенсии», «Бетиса», «Сосьедада». Даже просто тренируясь в команде Ла Лиги, ты уже растёшь как футболист. Как можно туда не поехать? Я не строю каких-то иллюзий и не говорю, что мой уровень — первая пятерка Испании. Команда с 10-го места, с 12-го — пожалуйста, вообще нет проблем. В топ-5 лиг Европы я бы даже в команду-аутсайдер поехал бы», — приводит слова Баринова Sport24.



В минувшем сезоне полузащитник сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.