Тренер «Локомотива» высказался об уходе лидеров

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об уходе большого количества игроков из стана железнодорожников, а также заявил, что потери нападающего Максима Глушенкова и полузащитника Антона Миранчука стали для тренерского штаба неожиданностью.

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«Каково работать штабу, когда ушли лидеры? Непросто. Уходы Глушенкова и Миранчука не планировались. Концовка сезона показала, что вокруг них формировался костяк команды. Понятное дело, что нам ничего не остаётся делать, кроме как работать и формировать команду. Стабилизировать её. Конечно, мы ждём игроков на эту позицию, усиление, потому что оно необходимо. Команду нужно строить практически заново? Фактически так и есть. Нам нужно формироваться, потому что большая группа игроков нас покинула. Кто‑то отказался продлевать контракт, с кем‑то не продлили. Но уход Антона и Максима стал для тренерского штаба большой неожиданностью», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».



Ранее «Локомотив» покинули Артём Дзюба, Рифат Жемалетдинов, Станислав Магкеев, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Даниил Худяков, Маринато Гильерме. Указанные выше игроки, за исключением Глушенкова, ушли из клуба в качестве свободных агентов. Также «Локомотив» покинули футболисты, которые были в аренде или приостанавливали контракт с клубом.