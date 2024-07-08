Дочь Марадоны заявила, что пообщалась с покойным отцом с помощью медиума

Дальма Марадона, дочь известного футболиста Диего Марадоны, заявила, что пообщалась с покойным отцом с помощью медиума. Напомним, из жизни легендарный аргентинский нападающий ушёл осенью 2020 года. Ему было 60 лет.

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