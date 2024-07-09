Мбаппе играет с Испанией не Евро-2024 без защитной маски

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вышел на поле в полуфинальном матче чемпионата Европы 2024 года с командой Испании без защитной маски.

Ранее Мбаппе играл в защитной маске из‑за перелома носа, который он получил в матче с Австрией (1:0) в первой встрече группового этапа ЕВРО‑2024.

Счет во встрече — 1:0 в пользу сборной Франции. На восьмой минуте Мбаппе сделал результативную передачу на Рандаля Коло‑Муани.

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