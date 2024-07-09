$88.00-0.1795.34-0.32
Войти в почту

Мбаппе играет в полуфинальном матче ЕВРО‑2024 с Испанией без защитной маски

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вышел на поле в полуфинальном матче чемпионата Европы 2024 года с командой Испании без защитной маски.

Мбаппе играет с Испанией не Евро-2024 без защитной маски
© globallookpress.com

Ранее Мбаппе играл в защитной маске из‑за перелома носа, который он получил в матче с Австрией (1:0) в первой встрече группового этапа ЕВРО‑2024.

Счет во встрече — 1:0 в пользу сборной Франции. На восьмой минуте Мбаппе сделал результативную передачу на Рандаля Коло‑Муани.

Прямую трансляцию игры смотрите в эти минуты на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Эфир в режиме live‑студии доступен на МАТЧ ПРЕМЬЕР. Также можете следить за игрой на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол
Килиан Мбаппе