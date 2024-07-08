Защитник «Барселоны» выбыл на два месяца из‑за травмы

Защитник «Барселоны» и сборной Уругвая Рональд Араухо выбыл на срок до двух месяцев из‑за мышечной травмы, сообщает El Mundo Deportivo.

Араухо получил повреждение в первом тайме четвертьфинального матча Кубка Америки против команды Бразилии. Футболист не смог продолжить встречу и покинул поле на 33‑й минуте. Уругвайцы вышли в полуфинал турнира, обыграв бразильцев в серии пенальти — 4:2.

Араухо сделал две результативные передачи в четырех играх на Кубке Америки.

Новый сезон чемпионата Испании начнется 15 августа, в первом туре «Барселона» сыграет против «Валенсии».