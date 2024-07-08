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Broke Boys и 2DROTS примут участие в розыгрыше Кубка России в сезоне-2024/2025

Медиафутбольные клубы 2DROTS и Broke Boys примут участие в Кубке России в следующем сезоне. "Официально: Broke Boys и 2Drots сыграют в новом сезоне FONBET Кубка России", - сообщает пресс-служба турнира.

В новом сезоне Кубка России примут участие два клуба Медиалиги
© Rusfootball

Обе команды сыграют в финале Медиалиги. В прошлом сезоне 2DROTS уже участвовал в розыгрыше Кубка России - команде удалось добраться до третьей стадии турнира, обыграв ранее "Муром" и кировское "Динамо". Медиафутбольный клуб уступил "Текстильщику" в 1/128 финала турнира. Напомним, что обладателем трофея стал петербургский "Зенит", обыгравший в Суперфинале калининградскую "Балтику".

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