В «Динамо» рассказали подробности контракта с Личкой
Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил «Матч ТВ», что контракт главного тренера команды Марцела Лички подразумевает продолжение сотрудничества в случае достижения определенных задач.
Чешский специалист возглавил «Динамо» летом 2023 года. Под его руководством «бело‑голубые» заняли третье место в чемпионате России, пропустив вперед петербургский «Зенит» и «Краснодар».
— Мы не раскрываем условия контракта наших сотрудников. Марцел — не исключение. Но с точки зрения принципа я могу сказать, что там всё просто. Есть задачи, которые должны быть решены. Если они выполняются, мы счастливы взаимовыгодному и долгосрочному сотрудничеству с Марцелом и его штабом, — сказал Гафин «Матч ТВ».
Личка ранее тренировал «Оренбург» и брестское «Динамо».
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