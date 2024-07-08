Дьяков раскритиковал футболиста сборной Франции Дембеле

Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков в эфире «Матч ТВ» раскритиковал форварда сборной Франции Усмана Дембеле.

На чемпионате Европы‑2024 27‑летний игрок провел четыре матча и не сделал ни одного результативного действия.

— По мне, этот футболист настолько переоцененный и не стоит тех денег, сколько там, 150 миллионов? Человек, который стоит такие деньги, должен что‑то показывать. У него коэффициент полезного действия вообще нулевой. Да, бегает что‑то, скорость, обыгрывает… Голов — нет, голевых — нет. Это безумно переоцененный игрок, — сказал Дьяков в эфире программы «Центральный круг».



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Во вторник, 9 июля, сборная Франции проведет полуфинальный матч ЕВРО‑2024 с Испанией, начало в 22:00 (мск).