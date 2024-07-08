Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий оценил уровень участников полуфинальных матчей Евро-2024.

«С моей точки зрения, все четыре полуфиналиста Евро-2024 демонстрируют качественную и цельную игру. И все четыре претендуют на титул чемпиона Европы. Абсолютно вероятно и то, что мы увидим в полуфиналах дополнительное время, и то, что в них дойдет до серии пенальти», – цитирует Непомнящего Vprognoze.ru.



Полуфиналы чемпионата Европы пройдут 9 и 10 июля. В первой игре встретятся сборные Испании и Франции (местом проведения матча станет арена «Баварии» в Мюнхене), а во второй – Нидерландов и Англии (на домашнем стадионе «Боруссии» в Дортмунде). Финал пройдет 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине.

В четвертьфинале Испания прошла хозяев турнира, сборную Германии (2:1 д.в.), Франция оказалась сильнее Португалии по итогам серии пенальти (0:0, 5:3 пен.), Англия остановила Швейцарию (1:1, 5:3 пен.), а Нидерланды – Турцию (2:1).