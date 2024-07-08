Галактионов объяснил, почему вратарь Худяков решил не продлевать контракт с «Локомотивом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, почему вратарь Даниил Худяков решил не продлевать контракт с железнодорожниками.

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«Даня Худяков, как и Гильерме, хочет играть. Понятно, что его не устраивает роль игрока в резерве. Поэтому он и его сторона приняли решение не продлевать контракт с «Локомотивом», — сказал Галактионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.



Напомним, об уходе Худякова «Локомотив» объявил в конце июня. Даниил закончил академию «Локомотива» в 2020 году. В сентябре 2021 года вратарь дебютировал в составе взрослой команды железнодорожников. Всего за «Локомотив» Худяков принял участие в 34 матчах во всех турнирах, шесть из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.