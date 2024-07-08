«Оренбург» объявил о возвращении Зотова

Крайний защитник Георгий Зотов вернулся в «Оренбург», сообщает пресс-служба команды в телеграм-канале. 34-летний футболист перешёл из «Крыльев Советов» на правах свободного агента.

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Зотов уже выступал в составе «Оренбурга» в сезоне-2019/2020. За оренбуржцев Георгий провёл 22 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. 34-летний Зотов — воспитанник «Спартака». Ранее футболист выступал за «Локомотив-2», донецкий «Металлург», «Анжи», «Кубань» и «Рубин».

«Оренбург» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на 12-м месте в турнирной таблице. Команда Давида Деограсии набрала 31 очко за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков. Новый сезон РПЛ «Оренбург» начнёт домашним матчем со «Спартаком» в 1-м туре.