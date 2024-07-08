Костанца назвал сумму, которая необходима для комфортной жизни в Самаре

Игрок самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца заявил, что ему нужно 300 тысяч рублей для комфортной жизни в Самаре.

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Костанца выступает за «Крылья» с 2022 года, контракт 25‑летнего бразильца рассчитан до 2028 года.

— Дай мне посчитать (смеётся). Наверное, около 300 тысяч рублей. Это хорошая сумма, но, конечно, сильно зависит от того, как ты живёшь. Нам с женой этого хватало. Но сейчас у нас есть ребёнок, поэтому будет требоваться чуть больше денег, — приводит слова Костанцы «Чемпионат».



Новый сезон МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) начнется 20 июля. В этот день команда Игоря Осинькина примет петербургский «Зенит».