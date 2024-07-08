«Краснодар» объявил об уходе Кади

Футбольный клуб «Краснодар» объявил, что полузащитник Кади Боржес продолжит карьеру в венгерском «Ференцвароше».

© Чемпионат.com

«Кади выступал за «быков» с января 2023 года. Он провёл за чёрно-зеленых 44 матча, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Мы благодарим Кади за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении пресс-службы «Краснодара», опубликованном в телеграм-канале.



Напомним, 27-летний Кади стал игроком российской команды в январе 2023 года. В составе «быков» Боржес принял участие в 33 матчах прошлого сезона, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи, проведя на поле чуть больше 1500 минут. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 3,5 млн.