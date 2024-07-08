Агент рассказал, почему Соболев хочет перейти из «Спартака» в «Зенит»

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая объяснил, почему форвард московского «Спартака» Александр Соболев хочет сменить клубную прописку.

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«У него есть такая позиция [уйти из «Спартака»]. Я точно знаю. Его взбесил приход Жозе. Он болезненно это воспринял. Там есть серия проблем. У него есть недовольство прошлым годом. У Соболева есть оправдание: его плохо использовал Абаскаль. Плюс, скорее всего, ему показалось, что менеджмент клуба недостаточно поддержал его и встал на сторону тренера. Приход Станковича тоже не внушает оптимизма. Соболев – амбициозный парень, его это обидело. Он понимает, что Угальде, купленный за баснословные деньги новым руководством, будет выходить, как бы плохо ни играл. Виллиан Жозе тоже будет играть», – сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».



Ранее «Чемпионат» сообщил, что красно-белые обсуждают с «Зенитом» возможный трансфер 27-летнего нападающего за € 12 млн.

Напомним, Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.