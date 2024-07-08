Афанасьев назвал две сборные, которые выйдут в финал Евро‑2024

Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев считает, что сборные Испании и Англии сыграют в финале чемпионата Европы по футболу 2024 года.

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В полуфинале испанцы сыграют против команды Франции (9 июля), англичане встретятся со сборной Нидерландов (10 июля).

— Турнир пока что оставляет двоякое впечатление, поскольку наряду с очень неплохими матчами были и довольно скучные поединки. Что касается именно стадии плей‑офф, то там уже команды стараются показывать свои лучшие качества, ведь некоторые сборные досрочно обеспечили себе выход из группы и смогли сэкономить силы в последнем поединке группового раунда. Что касается грядущих полуфиналов, то в таких играх очень сложно дать какой‑то прогноз, ведь встретятся команды примерно равные по силам. Но я предположу, что все же в финал выйдут Испания и Англия, — приводит слова Афанасьева «РБ Спорт».



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Чемпионат Европы завершится 14 июля. Финальный матч пройдет в Берлине.