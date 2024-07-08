Капитан Испании Мората может уйти из сборной после Евро-2024
31-летний нападающий сборной Испании Альваро Мората может завершить карьеру в национальной команде, сообщает журналист Руди Галетти в социальной сети X (ранее Twitter).
По информации источника, один из лучших бомбардиров Испании рассматривает возможность ухода из сборной после окончания чемпионата Европы в Германии.
На данный момент Альваро Мората занимает четвёртое место в списке голеадоров испанской национальной команды с 36 мячами в 76 матчах.
Напомним, национальная команда Испании вышла в 1/2 финала Евро-2024, где сыграет со сборной Франции. Полуфинальный матч пройдёт 9 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало – в 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Англии сыграет с Нидерландами.