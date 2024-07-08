Капитан Испании Мората может уйти из сборной после Евро-2024

31-летний нападающий сборной Испании Альваро Мората может завершить карьеру в национальной команде, сообщает журналист Руди Галетти в социальной сети X (ранее Twitter).

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По информации источника, один из лучших бомбардиров Испании рассматривает возможность ухода из сборной после окончания чемпионата Европы в Германии.

На данный момент Альваро Мората занимает четвёртое место в списке голеадоров испанской национальной команды с 36 мячами в 76 матчах.