Сафонов требует снизить сумму алиментов из-за «нестабильного заработка»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов просит суд перерасчитать его долг по алиментам первой жене и снизить сумму с 25 процентов от заработка до 300 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

© ФК ПСЖ

Во время заседания по делу о выплате алиментов на ребенка от первой супруги Анастасии адвокат вратаря заявил, что у него клиента «нестабильный заработок» и контракт с французским клубом может быть расторгнут в любой момент, поэтому он просит снизить сумму алиментов до 300 тысяч рублей в месяц, то есть примерно в 10 раз, так как в «Краснодаре» игрок зарабатывал около 12 миллионов рублей в месяц.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что Сафонов сумел выехать, когда ему временно сняли запрет на выезд после того, как он погасил часть задолженности в размере 22 тысяч рублей. Позднее запрет вновь был введен, однако к тому моменту голкипер уже покинул Россию.

7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой.

Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны. При этом сообщалось, что у него возникли проблемы с получением рабочей визы Франции. Тем не менее в пятницу, 14 июня, «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Сафоновым до 2029 года.

В сезоне-2023/24 Сафонов провел за «Краснодар» 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 11 раз сыграл на ноль.