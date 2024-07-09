Динияр Билялетдинов рассказал, почему не смотрит Евро-2024

Бывший российский футболист Динияр Билялетдинов сказал, что не смотрит матчи Евро-2024 из-за отстранения сборной России от международных турниров.

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«Не смотрю чемпионат Европы, поэтому не могу сказать, кто фаворит в матче Испания — Франция. Мне все равно. На этом Евро посмотрел только одну игру Румыния — Нидерланды. Ну их всех куда подальше, сборную России отстранили, поэтому нечего там смотреть», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».



Напомним, матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции состоится сегодня, 9 июля. Стартовый свисток прозвучи в 22:00 мск.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.