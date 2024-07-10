Сборная Испании обошла СССР по выходам в финал чемпионатов Европы

Сборная Испании одержала победу над Францией в матче 1/2 финала Евро-2024 со счётом 2:1 и вышла в финал первенства. Таким образом, национальная команда Испании стала второй сборной в Европе по количеству выходов в финал. Об этом сообщает Opta Sports.

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По информации источника, для Испании это пятый финал турнира в истории, в трёх из которых они добивались титула. Отметим, «Фурия Роха» обошла по этому показателю сборную СССР и национальную команду Италии, у которых на данный момент четыре выхода в решающую стадию Евро. Рекордсменом является сборной Германии, на счету которой шесть финалов при трёх победах.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.