Мусаев объяснил смысл приглашения в «Краснодар» 34-летнего Смолова

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил, зачем клуб подписал 34-летнего нападающего Фёдора Смолова.

© Чемпионат.com

«Во-первых, на данный момент Фёдор — лучший бомбардир в истории «Краснодара». Когда он здесь играл, был образцом центрального нападающего: много открываний за спину, в отвал, отличная игра в штрафной, на опережение, удар с левой, правой ноги. Смолов хорошо понимает краснодарский футбол. И у нас с тех времён сохранились хорошие отношения. Второй момент: мы знали, что он и в 34 года достаточно мотивирован и ему есть что доказывать. Он был недоволен своим игровым временем в весенней части сезона, хотя чувствовал в себе силы. Плюс мы понимали, что Колумбия — один из фаворитов Кубка Америки, а значит, Кордоба не вернётся в клуб к началу чемпионата и нам придётся начинать сезон без него. У нас есть хороший молодой нападающий Кокшаров, но, к сожалению, его травма ещё требует определённого времени на восстановление. В общем, нужен был форвард, и мы смогли быстро договориться с Фёдором», — сказал Мусаев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.