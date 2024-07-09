Соболеву и Зиньковскому велели искать новую команду

Футболисты московского «Спартака» Александр Соболев и Антон Зиньковский находятся в поисках новой команды. Об этом в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» заявил футбольный агент Тимур Гурцкая.

«Два футболиста «Спартака», грубо говоря, молчаливым согласием руководства ищут себе команду – это Соболев и Зиньковский. Зиньковскому чуть ли не открытым текстом сказали искать себе новую команду», — сказал агент.



Он добавил, что едва ли Зиньковский перейдет в «Локомотив», поскольку «железнодорожники» не смогут удовлетворить финансовые запросы игрока. Это же касается и «Крыльев Советов», откуда полузащитник приходил в «Спартак».

По информации различных источников, «Зенит» близок к подписанию Соболева за сумму от €12млн до €20 млн. В прошлом сезоне форвард за 27 матчей РПЛ забил пять мячей и сделал шесть голевых передач. В составе «Спартака» он провел четыре с половиной года, выиграв Кубок страны. Информации об интересе со стороны какого-либо клуба к Зиньковскому на данный момент нет.