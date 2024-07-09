Семак анонсировал изменения в составе «Зенита»

В текущее трансферное окно в составе петербургского «Зенита» еще произойдут изменения. Об этом заявил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, чьи слова приводит «Матч ТВ».

«Трансферное окно открыто, изменения будут. Кто-то уйдет. Посмотрим, какое количество футболистов покинет команду в зависимости от предложений. Прежде всего это касается игроков, которые хотели бы получать больше игровой практики. Мы будем думать, кого можем отпустить. Времени еще достаточно, многое может произойти», — сказал специалист.



«Зенит» выиграл чемпионат РПЛ уже шесть раз подряд, повторив рекорд московского «Спартака», побеждавшего в чемпионате России с 1996 по 2001 год. В 2025 году сине-бело-голубые отпразднуют столетие клуба.

При этом в минувшем сезоне команда Сергея Семака смогла выиграть титул только в последнем туре, перед которым занимала второе место. В гонке участвовали три клуба, и судьба «Зенита» зависела от матча конкурентов – «Краснодара» с лидировавшим «Динамо». Москвичей устраивала ничья, но «быки» могли сами стать чемпионами в случае собственной победы и потери очков «Зенита» с «Ростовом». В итоге «Краснодар» выиграл со счетом 1:0, а «Зенит» смог одержать волевую победу над ростовчанами (2:1) с решающим мячом в концовке и оформил очередной титул.