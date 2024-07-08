«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» в матче Летнего кубка

Петербургский «Зенит» уступил белградской «Црвене Звезде» в матче Winline Летнего кубка.

Встреча в Санкт‑Петербурге завершилась со счетом 2:1. В составе «сине‑бело‑голубых» мяч забил Клаудиньо. У победителей отличились Александар Катай и Стефан Лекович.

«Црвена Звезда» набрала шесть очков в двух матчах и досрочно стала победителем Летнего кубка, «Зенит» (6 очков в трех играх) занял второе место. Белградская команда в заключительной игре турнира встретится с аргентинским «Тальересом» (0 очков) в пятницу. Также в Летнем кубке участвует «Сочи» (3).

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ. 2024-25. ИЮЛЬ

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Црвена Звезда» (Белград) — 1:2 (1:0)

Голы: Клаудиньо, 5 (ВИДЕО). — Катай, 49 (ВИДЕО). Лекович, 85 (ВИДЕО).