У футболиста Черышева нет предложений о продолжении карьеры

Бывший полузащитник сборной России Денис Черышев не намерен завершать карьеру, но не имеет предложений от клубов. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил агент футболиста Хорди Саллес.

«На данный момент новостей нет. Денис хочет продолжать играть, но на данный момент предложений, в том числе из России, нет», — сказал агент.



Последним клубом 33-летнего Черышева была итальянская «Венеция», которую он покинул в июне. Прежде он выступал в Испании за «Реал», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». С «Реалом» он выиграл Лигу чемпионов, с «Севильей» — Лигу Европы, а с «Валенсией» — Кубок Испании. Игрок заявлял, что готов рассмотреть предложения в том числе из Российской премьер-лиги (РПЛ). В частности, СМИ сообщали об интересе к полузащитнику со стороны петербургского «Зенита», однако в руководстве сине-бело-голубых опровергли эту информацию.

В активе Черышева 33 матча за сборную России, в которых он забил 12 мячей и сделал пять результативных передач. На домашнем чемпионате мира — 2018 он стал лучшим бомбардиром российской команды, забив четыре мяча.