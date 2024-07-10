Сборная Англии победила команду Нидерландов и вышла в финал ЕВРО‑2024

Сборная Англии одержала победу над командой Нидерландов в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.

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Встреча в Дортмунде завершилась со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Харри Кейн (18), реализовавший пенальти, и Олли Уоткинс (90+1). У нидерландцев отличился Хави Симонс (7). Англичане во второй раз сыграют в финале ЕВРО. На прошлом чемпионате Европы команда завоевала серебро, проиграв в решающем матче сборной Италии.

Смотреть матчи Евро-2024

В финале команда Гарета Саутгейта сыграет против испанцев, которые во вторник обыграли сборную Франции (2:1). Финальный матч ЕВРО‑2024 пройдет 14 июля в Берлине. Прямую трансляцию можно будет увидеть с 21:00 (мск) на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Кроме того, на ресурсах «Матч ТВ» можно посмотреть лучшие моменты всех игр ЕВРО‑2024.