Черчесов оценил идею проведения матча между Россией и Казахстаном

Бывший тренер сборной России по футболу, ныне возглавляющий национальную команду Казахстана, Станислав Черчесов оценил идею проведения товарищеского матча между сборными стран. Его слова приводит «Матч ТВ».

© Lenta.ru

Черчесов заявил, что поддержит эту идею.

«Сыграть со сборной России — это хорошее дело. Другое дело, какие у них планы, какие у нас планы, какие возможности, какой период, где… Много всего. А вот так, пожалуйста, если будет такая возможность, почему не сыграть», — отметил специалист.



3 июня было объявлено о назначении Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана. Длительность контракта и финансовые условия не сообщались.

С 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России. Вместе с ним команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018.