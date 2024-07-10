На «Авито» выставлен на продажу футбольный клуб за 5,3 млн рублей

Объявление о продаже казанского "Сокола" появилось на платформе в субботу. Стоимость - 5,3 млн рублей. Как заявил Business FM основатель клуба Ильяс Минневалиев, за эту сумму приобретатель получит полностью укомплектованную и готовую для побед команду. Клуб оказался в безвыходной ситуации - в начале сезона от него отказался спонсор.

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Объявление провисело недолго и было удалено из сервиса из-за начала переговоров с потенциальным инвестором, сообщил ТАСС и.о. главного тренера команды Рустем Сабирзянов.

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ФК "Сокол" существует с 2018 года. Сейчас он занимает вторую строчку в турнирной таблице Второй лиги - Б, имея 28 очков и всего на очко отставая от лидера - кировского "Динамо". Команду на сайт объявлений выставили владельцы. За рубежом подобные предложения часто выкладывают разочарованные фанаты. Так, один из болельщиков английского ФК "Ротерхэм Юнайтед" в 2017 году выставил команду на eBay. В объявлении написал, что у футболистов "нет воли и желания побеждать". В 2019 году та же участь постигла английский "Сток Сити".