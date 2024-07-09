Стала известна сумма, за которую «Спартак» продаст Соболева «Зениту»

«Зенит» и «Спартак» близки к согласованию трансфера нападающего Александра Соболева. Сумма сделки составит € 12 млн с учётом бонусов. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Изначально стороны договорились о трансфере на сумму меньше € 10 млн, но потом московский клуб поднял цену. В итоге стороны сошлись на € 10 млн, с учетом бонусов сумма составит € 12 млн.

Напомним, Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 8 млн.