Экс-игрок сборной Франции призвал убрать Мбаппе из состава команды

Бывший футболист сборной Франции Франк Лебёф считает, что нападающий национальной команды Килиан Мбаппе должен лишиться места в стартовом составе.

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«Думаю, у нас есть реальная проблема с Килианом. Если ты травмирован и не можешь играть на все 100%, то лучше не играть вообще. На мой взгляд, если футболист может дать только 50% от того, на что способен, то он служит плохую службу команде. Мбаппе не может толком бежать. Он постоянно поправляет свою маску», — приводит слова Лебёфа Get French Football News.



Напомним, сегодня, 9 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Франции. Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени. Отметим, что на стадии четвертьфинала сборная Испании обыграла Германию, в то время как французы оказались сильнее Португалии. В 1/8 финала национальная команда Испании одолела Грузию. Французы, в свою очередь, победили сборную Бельгии.