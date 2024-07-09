Назван худший возможный исход полуфиналов Евро-2024

Возможный выход сборных Франции и Англии в финал чемпионата Европы по футболу — 2024 станет худшим из того, что может произойти на турнире. Об этом в комментарии «Евро-Футбол.Ру» заявил бывший футболист «Терека», президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов.

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«Вряд ли в полуфиналах и финалах кто-то сможет приукрасить этот турнир. Думаю, самое худшее, что может произойти, это выход в финал Франции и Англии. Будет справедливо, если в решающем матче сыграют Испания и Нидерланды», — сказал Лахиялов.



Эксперт констатировал, что сборные Франции и Англии обладают более классными составами, но при этом показывают совершенно неинтересную игру. Лахиялов предположил, что суммарная трансферная стоимость игроков обеих команд может достигать €1 млрд, но при этом они играют скучно и мало забивают.

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Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Во вторник, 9 июля, состоится первый полуфинальный матч турнира, в котором сборная Испании, выбившая из борьбы хозяев соревнований немцев, встретится с французами. Вторую полуфинальную пару составили Нидерланды и Англия, они сыграют в среду, 10 июля. Обе игры начнутся в 22:00 по московскому времени.