Канчельскис: Соболев хочет повторить успехи Дзюбы

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис отреагировал на новость о возможном переходе нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в «Зенит». Ранее «Чемпионат» сообщил, что стороны близки к согласованию трансфера форварда. Сумма сделки составит € 12 млн с учётом бонусов.

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«Не знаю, что у Соболева и «Спартака» случилось, но потенциально его уход ослабит красно-белых. Как отреагируют болельщики «Спартака»? Сейчас переходом в «Зенит» уже никого не удивишь. Все лучшие игроки едут туда. И даже из «Спартака». Тот же Дзюба, имея спартаковское прошлое, спокойно играл в Санкт-Петербурге. Допускаю, что Соболев хочет повторить успехи Артёма, поэтому смотрит в сторону «Зенита». Всё-таки карьера Александра в «Спартаке» немного застопорилась. Может, нужен новый вызов», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».



Напомним, Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.