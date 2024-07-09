Футболист молодежной сборной Ирана перешел в «Оренбург»

«Оренбург» объявил о подписании контракта с иранским нападающим Саидом Сахархизаном.

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Сроки соглашения с 21‑летним форвардом не раскрываются. Предыдущим клубом игрока был иранский «Гол Гохар», также он выступал за клуб «Хавадар».

В сезоне‑2023/24 Сахархизан провел 32 матча за «Гол Гохар», забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи. На его счету два гола в семи матчах за молодежную сборную Ирана.

Старт нового сезона МИР РПЛ запланирован на 19 июля. «Оренбург» в первом туре сыграет на своем поле со «Спартаком».