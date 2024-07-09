Нурмагомедов может стать руководителем клуба РПЛ

Бывший непобежденный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов может войти в совет директоров махачкалинского футбольного клуба «Динамо». Такую возможность в интервью «Спорт-Экспрессу» допустил президент клуба Гаджи Гаджиев.

«Может ли он занять место в совете директоров махачкалинского «Динамо»? С удовольствием. Он может присутствовать на любом матче нашего клуба не только как гость, но и в любом другом статусе», — сказал Гаджиев.



Функционер подчеркнул, что в данной ситуации все зависит не от намерений клуба, а от желаний самого Хабиба, являющегося поклонником футбола. Гаджиев подчеркнул, что клуб готов сотрудничать с прославленным бойцом в любом статусе.

Махачкалинское «Динамо» по итогам минувшего сезона впервые получило право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ). Команда из Дагестана заняла второе место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 61 очко и на пять баллов отстав от подмосковных «Химок».

Чемпионом страны в сезоне-2023/24 стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Краснодар» одолел «Динамо» со счетом 1:0 и стал вторым, бело-голубым достались бронзовые медали чемпионата.

Сезон-2024/25 стартует матчем за Суперкубок России, в котором сойдутся «Зенит» и «Краснодар». Игра пройдет в Волгограде на «Волгоград Арене» 13 июля и начнется в 20:30 по московскому времени. Первый матч РПЛ сезона-2204/25 будет сыгран 20 июля на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон».