Тренер сборной Испании предложил отменить экстра-таймы на крупных турнирах

Де ла Фуэнте предложил отменить экстра-таймы на крупных турнирах: «Не в полуфинале или финале, а на более ранних этапах. Игроки будут свежее перед интересными матчами»
Луис де ла Фуэнте предложил частично отменить дополнительные таймы.
Испанец считает, что экстра-таймы можно отменить на крупных турнирах на стадиях вплоть до полуфиналов.
«Я считаю, что на определенных этапах сложных турниров следует отказаться от дополнительного времени. Не в полуфинале или финале, а на более ранних этапах. Много игр, много минут, игроки работают на пределе своих физических возможностей. Это влияет на зрелищность. Игроки будут более свежими перед самыми интересными матчами, такими как полуфинал и финал», – сказал тренер сборной Испании.
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Де ла Фуэнте предложил отменить экстра-таймы на крупных турнирах: «Не в полуфинале или финале, а на более ранних этапах. Игроки будут свежее перед интересными матчами»
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