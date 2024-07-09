Объявлено, сколько билетов продали на матч «Зенит» — «Краснодар» в Суперкубке

В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, сколько билетов продано на матч Суперкубка России «Зенит» — «Краснодар».



«На матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром» реализовано 40 200 билетов», — сообщили в службе коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.



Напомним, матч за Суперкубок России по футболу пройдёт 13 июля 2024 года. Команда Сергея Семака оформила «золотой» дубль по итогам сезона-2023/2024, став победителем национального чемпионата в шестом сезоне подряд и в финале Фонбет Кубка России оказавшись сильнее калининградской «Балтики» (2:1).

«Краснодар» же получил право сыграть в первом матче нового сезона благодаря тому, что занял второе место в турнирной таблице чемпионата России. Отметим, что в прошлом году Суперкубок России выиграл «Зенит».