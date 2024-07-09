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Аршавин: при Федуне в «Спартаке» было веселее

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Залихова делала хорошие заявления, передает «РБ Спорт».

Аршавин: при Федуне в «Спартаке» было веселее
© globallookpress.com
«Мне Заремы не хватает? Она, кстати, неплохо высказывалась. Мне нравилось, язвительный язык у нее. При Федуне в «Спартаке» было веселее. У них вроде за межсезонье особо ничего не поменялось», — сказал Аршавин.

Чемпионом страны в сезоне-2023/24 стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Краснодар» одолел «Динамо» со счетом 1:0 и стал вторым, бело-голубым достались бронзовые медали чемпионата.

«Спартак» по итогам минувшего сезона занял пятое место. Красно-белые набрали 50 очков, выиграв 14 матчей, восемь раз сыграв вничью и потерпев столько же поражений.

Сезон-2024/25 стартует матчем за Суперкубок России, в котором сойдутся «Зенит» и «Краснодар». Игра пройдет в Волгограде на «Волгоград Арене» 13 июля и начнется в 20:30 по московскому времени. Первый матч РПЛ сезона-2204/25 будет сыгран 20 июля на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон».

Футбол
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