Сычев назвал единственного российского футболиста, готового к переезду в Европу

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв назвал единственного российского футболиста, который прямо здесь и сейчас готов переехать в европейский чемпионат по уровню своей игры. Сычёв выделил нападающего ПФК ЦСКА Фёдора Чалова.

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