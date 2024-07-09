Выяснилось, где может пройти товарищеский матч России и Замбии

Товарищеский матч России и Замбии может пройти в ОАЭ
Матч между сборными России и Замбии может пройти в ОАЭ.
Об этом сообщил генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга.
«Наши федерации продвинулись в переговорах по товарищескому матчу, но официально о всех деталях пока не объявляем. Мы можем сыграть со сборной России в ОАЭ. Рассматриваем стадионы в Дубае и Абу-Даби. Считаем этот вариант удобным. Смотрим разные даты для того, чтобы прийти к окончательному согласию», – сказал Каманга.
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Товарищеский матч России и Замбии может пройти в ОАЭ
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