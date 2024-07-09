Орещук назвал отъезд Бальбуэны на Олимпийские игры подставой для «Динамо»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук в разговоре с «Матч ТВ» назвал отъезд капитана команды Фабиана Бальбуэны на Олимпийские игры подставой для «бело‑голубых».

Бальбуэна вошел в состав сборной Парагвая для участия в футбольном олимпийском турнире. Таким образом, защитник пропустит первые туры нового сезона чемпионата России.

— Считаю, что это подстава, по‑другому никак не скажешь. Понятное дело, что есть другие футболисты, но «Динамо» может недосчитаться очков в конце сезона. Бальбуэна всегда куда‑то уезжает: то семья, то проблемы, то Олимпиада. Фабиан — важная фигура для «Динамо», нельзя терять таких игроков даже на время, — сказал Орещук «Матч ТВ».



Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.