«Атланта» из МЛС предложила € 11 млн за Миранчука

«Атланта Юнайтед», выступающая в МЛС, предложила «Аталанте» € 11 млн за российского атакующего полузащитника Алексея Миранчука. Об этом сообщает официальный сайт авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, американский клуб проявляет конкретную заинтересованность 28-летним футболистом.

Напомним, в минувшем сезоне Миранчук принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.