Ламин Ямаль стал самым юным автором гола в истории чемпионатов Европы

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль стал самым юным футболистом, отличившимся в матче финальной стадии чемпионата Европы.

Во вторник Ямаль отметился голом в полуфинальном матче ЕВРО‑2024 с командой Франции в возрасте 16 лет и 362 дней. По этому показателю форвард «Барселоны» превзошел достижение швейцарца Йохана Фонлантена (18 лет и 141 день), который 21 июня 2004 года на ЕВРО‑2004 забил мяч в ворота сборной Франции.

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Счет во встрече — 2:1 в пользу команды Испании.