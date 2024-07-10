«Мбаппе — слабак». Губерниев высказался о матче 1/2 финала Евро-2024 Испания — Франция

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился эмоциями после полуфинального матча Евро-2024, в котором сборная Испании обыграла Францию со счётом 2:1.

«Франция — увы и ах!!! Мбаппе — слабак…. Испания — проиграет Англии в финале…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

На девятой минуте матча Испания — Франция счёт открыл нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани. На 21-й минуте счёт в игре сравнял 16-летний крайний нападающий «Фурия Роха» Ламин Ямаль. На 25-й минуте полузащитник Даниэль Ольмо вывел испанскую национальную команду вперёд.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля.

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков: