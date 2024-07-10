Мбаппе признал провал сборной Франции на чемпионате Европы

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата Европы 2024 года.

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«В футболе ты либо хорош, либо плох. Я не играл хорошо. Мой Евро провалился. Я хотел стать чемпионом Европы… Сейчас поеду в отпуск, хорошо отдохну, это принесёт мне много пользы, тогда буду готовиться начать новую жизнь. Впереди ещё много дел», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.



Ранее завершился первый полуфинальный матч Евро-2024, в котором встречались сборные Испании и Франции. Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. «Фурия Роха» одержала победу в противостоянии со счётом 2:1. Таким образом, сборная Испании в пятый раз в своей истории вышла в финал Евро.