Тренер «Краснодара» объяснил, почему защитник Алонсо решил покинуть Россию

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил, почему защитник Хуниор Алонсо решил покинуть Россию

© Чемпионат.com

— Уход Алонсо — будет большая потеря?

— Да, Алонсо был одним из лидеров и на поле, и в раздевалке. Большой профессионал: всё делает максимально хорошо, от разминки в тренажёрном зале до любых игровых упражнений. Не зря он в прошлом клубе был капитаном, где играли большие футболисты, и в «Краснодаре» даже без повязки стал лидером, особенно для латиноамериканских игроков, и примером для всех в плане профессионализма.

— Как я понимаю, его бесконечные переезды замучили?

— Это тяжело. Допустим, мы в конце августа за два дня до матча отправляемся на игру с «Динамо», потом переезжаем из Москвы в Нижний Новгород. Несколько дней там, потом возвращаемся в столицу. Суммарно 11 дней нас не будет дома. Конечно, это сложно. А неработающий в Краснодаре аэропорт усложняет приезд семей. Чьи-то семьи постоянно живут здесь, а кто-то приезжает на 7–10 дней и уезжает. Для них трансфер тяжёлый, — рассказал Мусаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.