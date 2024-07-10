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Тренер «Краснодара» Мусаев объяснил, почему защитник Хуниор Алонсо решил покинуть Россию

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил, почему защитник Хуниор Алонсо решил покинуть Россию

Тренер «Краснодара» объяснил, почему защитник Алонсо решил покинуть Россию
© Чемпионат.com

— Уход Алонсо — будет большая потеря?

— Да, Алонсо был одним из лидеров и на поле, и в раздевалке. Большой профессионал: всё делает максимально хорошо, от разминки в тренажёрном зале до любых игровых упражнений. Не зря он в прошлом клубе был капитаном, где играли большие футболисты, и в «Краснодаре» даже без повязки стал лидером, особенно для латиноамериканских игроков, и примером для всех в плане профессионализма.

— Как я понимаю, его бесконечные переезды замучили?

— Это тяжело. Допустим, мы в конце августа за два дня до матча отправляемся на игру с «Динамо», потом переезжаем из Москвы в Нижний Новгород. Несколько дней там, потом возвращаемся в столицу. Суммарно 11 дней нас не будет дома. Конечно, это сложно. А неработающий в Краснодаре аэропорт усложняет приезд семей. Чьи-то семьи постоянно живут здесь, а кто-то приезжает на 7–10 дней и уезжает. Для них трансфер тяжёлый, — рассказал Мусаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Футбол
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