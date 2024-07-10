Макрон отреагировал на вылет сборной Франции с Евро-2024

Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в социальной сети X опубликовал пост после поражения национальной команды в полуфинале чемпионата Европы - 2024 от Испании.

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"Эти игроки вывели нас в полуфинал этого Евро и держали в напряжении до последней секунды. Спасибо, "блюз". Поздравляю наших испанских друзей", — написал Макрон.



Встреча завершилась со счетом 2:1. На девятой минуте матча счет открыл француз Рандаль Коло Муани. Через 11 минут Ламин Ямаль сравнял счет, а еще через четыре минуты Дани Ольмо вывел Испанию вперед. "Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию поединка.

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На групповом этапе Франция обыграла Австрию (1:0), проиграла Нидерландам (0:1), сыграла вничью с Польшей (1:1). В рамках 1/8 финала французы оказались сильнее Бельгии (1:0), а в четвертьфинале одолели Португалию (0:0, 5:3 в серии послематчевых пенальти).

Во втором полуфинале сыграют Англия и Нидерланды. Матч пройдет 10 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Действующим чемпионом Европы является Италия, которая на этом чемпионате Европы вылетела в 1/8 финала от Швейцарии.